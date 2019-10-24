Пропавший в Твери дедушка найден живым
Пенсионер пропал вечером, 22 октября
Пропавший в Твери дедушка найден живым Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Сообщение о том, что пропавший пожилой мужчина найден живым, появилось в сообществе "ВПСО "Сова" Тверь, Тверская область" в соцсети, 24 октября.
Ранее на странице была опубликована ориентировка с информацией о том, что Сергеев Алексей Петрович, 1940 года рождения, ушел из дома на ул. Воздушной в поселке Вагонников, в Твери вечером, 22 октября.
Пропавший был дезориентирован и нуждался в медпомощи.
Где и при каких обстоятельствах был обнаружен дедушка, не сообщатся.
ИСТОЧНИК KP.RU