СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-24T15:00:30+03:00

Пропавший в Твери дедушка найден живым Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область

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Сообщение о том, что пропавший пожилой мужчина найден живым, появилось в сообществе "ВПСО "Сова" Тверь, Тверская область" в соцсети, 24 октября.

Ранее на странице была опубликована ориентировка с информацией о том, что Сергеев Алексей Петрович, 1940 года рождения, ушел из дома на ул. Воздушной в поселке Вагонников, в Твери вечером, 22 октября.

Пропавший был дезориентирован и нуждался в медпомощи.

Где и при каких обстоятельствах был обнаружен дедушка, не сообщатся.

ИСТОЧНИК KP.RU