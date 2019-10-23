В микрорайон "Южный" в Твери можно доехать на маршрутке с бесплатной пересадкой
На время проезда нужно сохранить билет
Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, нужно сохранить билет из первой маршрутки и предъявить его при пересадке Фото:vk.com"УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)
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С недавнего времени пассажиры тверских маршруток могут ездить в микрорайоны "Южный" и "им.Крупской" с бесплатной пересадкой.
Услуга действует на маршрутах №208 и №33К. Бесплатно на остановке можно пересесть с 208-й маршрутки на 33К, если едете в "Южный" и наоборот, если едете в центр. Информацией о данной услуге поделились подписчики паблика "Увидено в Твери (Тверской области)" в соцсети.
Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, нужно сохранить билет из первой маршрутки и предъявить его при пересадке.
ИСТОЧНИК KP.RU