2019-10-23T23:07:35+03:00
Общество

В микрорайон "Южный" в Твери можно доехать на маршрутке с бесплатной пересадкой

На время проезда нужно сохранить билет
Ольга ТРОФИМОВА
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Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, нужно сохранить билет из первой маршрутки и предъявить его при пересадке Фото:vk.com"УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, нужно сохранить билет из первой маршрутки и предъявить его при пересадке Фото:vk.com"УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)
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С недавнего времени пассажиры тверских маршруток могут ездить в микрорайоны "Южный" и "им.Крупской" с бесплатной пересадкой.

Услуга действует на маршрутах №208 и №33К. Бесплатно на остановке можно пересесть с 208-й маршрутки на 33К, если едете в "Южный" и наоборот, если едете в центр. Информацией о данной услуге поделились подписчики паблика "Увидено в Твери (Тверской области)" в соцсети.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, нужно сохранить билет из первой маршрутки и предъявить его при пересадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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