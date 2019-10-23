2019-10-23T21:38:50+03:00
Звезды

Фотовыставка Марии Сахно «Межсезонье» покажет настоящую Тверь

Коллекция работ собиралась восемь лет
Ирина ТАРАСОВА
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Снимать черно-белую, не парадную Тверь Мария Сахно начала восемь лет назад. Фото: Мария СахноСнимать черно-белую, не парадную Тверь Мария Сахно начала восемь лет назад. Фото: Мария Сахно
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30 октября в Твери открывается выставка Марии Сахно «Межсезонье». Представит её Тверское региональное отделения Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России».

- Снимать черно-белую не парадную Тверь восемь лет назад мне посоветовал петербургский фотограф Дмитрий Горячёв. Выставка собиралась постепенно, негативы «отлеживались», отсеивались, печатались, а готовые фотографии отправлялись на шкаф ждать своего часа, - рассказывает о выставке Мария Сахно. - В итоге сложилась коллекция из, примерно, сорока отпечатков, где отразилась Тверь обыденная, не парадная, печальная и тревожная, как и бывает в межсезонье. Снимая, я не стремилась к нарочито сложной стилистике. Была выбрана простота, почти топографическая и документальная, сквозь которую, надеюсь, зритель прочитает субъективный взгляд автора.

Добавим, что работы из этой серии отмечены Государственной стипендией в 2015 году.

СПРАВКА "КП"

Мария Сахно родилась 11 мая 1976 года в деревне Василево Егорьевского района Московской области. В 1997 году окончила Тверское художественное училище имени А.Г. Венецианова по специальности реставратор. В 2006 году завершила обучение в Санкт-Петербургском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (факультет истории и теории искусств).

С 1996 года работает в Тверской областной картинной галерее художником – реставратором станковой масляной живописи. Занимается комплектацией и изучением фонда художественной фотографии в Тверской областной картинной галерее.

Член Союза фотохудожников России с 2007 года. С 2012 года - председатель Тверского отделения Союза фотохудожников России.

Адрес: ул. Новоторжская, 3

С 17.00 до 19.00.

Время работы выставки: пн-пт. с 10.00-19.00, сб: 10.00-16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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