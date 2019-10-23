2019-10-23T19:34:27+03:00
Общество

Комфортно зимой и летом: в новых автобусах Твери установят климат-контроль и видеонаблюдение

В правительстве региона рассказали, как будет оснащен транспорт Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
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Новая система общественного транспорта будет действовать на основе регулируемых тарифов и с соблюдением всех льгот для граждан Фото: областной минтрансНовая система общественного транспорта будет действовать на основе регулируемых тарифов и с соблюдением всех льгот для граждан Фото: областной минтранс
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23 октября на заседании президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, утверждены требования к оформлению и оснащению новых автобусов, которые в 2020 году выйдут на дороги Твери и Калининского района.

Так, согласно новой модели пассажирских перевозок, маршрутные средства в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, низким уровнем пола, системой климат-контроля, приборами навигации ГЛОНАСС/GPS, наружным и внутренним видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Все транспортные единицы должны соответствовать экологическому классу не ниже Евро 5. Эти требования будут учитываться при формировании проектов государственных контрактов.

Транспорт будет оформлен в едином стиле - синие автобусы с логотипами "Транспорт Верхневолжья", светоотражающими элементами, графическими изображениями.

Новая система общественного транспорта будет действовать на основе регулируемых тарифов и с соблюдением всех льгот для граждан.

Как отметил Игорь Руденя, пассажирские перевозки в регионе должны отвечать всем требованиям наших жителей. После внедрения в Твери и Калининском районе к новой системе присоединятся другие муниципальные образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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