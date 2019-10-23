2019-10-23T18:30:20+03:00
Звезды

«Нескучные каникулы» в Детском музейном центре Твери начнутся со встречи с часовщиком

Юрий Котлинский расскажет о том, как подружиться со временем
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча пройдет в рамках выставки «Часы бывают разные…»Встреча пройдет в рамках выставки «Часы бывают разные…»Фото: Ирина ТАРАСОВА
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26 октября в Детском музейном центре Тверского объединенного музея в рамках выставки «Часы бывают разные…» состоится встреча с человеком редкой профессии. В гостях в ДМЦ часовой мастер – Юрий Котлинский.

- Часовщиком могут назвать любого специалиста, имеющего отношение к часам: и дизайнера, и торговца, и того, кто просто меняет батарейки и чинит ремешки. Но только того, кто своими руками создаёт или чинит механизмы, можно назвать часовщиком в полном смысле этого слова. Другое название этой профессии – часовой мастер, - рассказывают в музее.

На встречу приглашают всех желающих.

Входной билет для взрослых – 100 руб., дети до 16 лет – бесплатно.

Ул. Советская, 3а.

тел.: 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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