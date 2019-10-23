Тверской театр драмы готовится к премьере по пьесе Островского "Доходное место"

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-23T17:55:41+03:00

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22, 23 и 24 ноября в Тверском академическом театре драмы - очередная премьера 274-го сезона – комедия "Доходное место" по пьесе А.Н. Островского. Режиссёр-постановщик из Москвы – Геннадий Шапошников.

Интересен ли Островский сегодня? В Театре драмы уверены, что да, "интерес к нему не угасает по причине того, что в его произведениях бичуются пороки, которые присущи нашему обществу и сегодня".

В центре спектакля молодой чиновник Василий Жадов, придерживающийся идеалистических взглядов. Он не желает выслуживаться, угождать, брать взятки, льстить, пользоваться протекцией. Его мнение сталкивается с позицией богатого дяди Аристарха Вышневского. Кроме того, Жадов решает жениться на молодой бедной девушке Полине. Выдержат ли настоящие чувства испытание нуждой?..

Режиссёр спектакля – Геннадий Шапошников, главный режиссёр московского «Театра на Покровке», главный режиссёр Ростовского академического театра драмы имени М. Горького. Он создаёт постановку «Доходное место» в классическом стиле, основные элементы которого – актёрское мастерство русского психологического театра, реалистичные декорации и стремление поразить зрителей, в первую очередь, грамотной подачей материала.

В спектакле заняты: засл.арт. РФ – Залим Мирзоев, Андрей Журавлёв, арт. – Виктория Козлова, Юлия Бедарева, Сергей Бескакотов, Константин Василенко, Геннадий Бабинов, Татьяна Лугачёва, Ирина Погодина, Яна Голубева, Дарья Осташевская, Аманда Кварацхелия, Евгений Романов, Алексей Майский, Елена Филатова, Никита Бахметьев.

Спектакль станет дебютом для новых актёров Тверского академического театра драмы – Дарьи Осташевской и Никиты Бахметьева.

Справки по телефонам: 32-09-09; 32-22-92.

ИСТОЧНИК KP.RU