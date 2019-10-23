На улицах Твери ищут дезориентированного дедушку

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-23T17:43:12+03:00

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Сергеев Алексей Петрович, 1940 года рождения, ушел из дома на ул. Воздушной в поселке Вагонников, в Твери около 20:00 вечера, 22 октября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ориентировку на поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Пропавший ростом 176 см, худощавого телосложения, с голубыми глазами и короткими светлыми волосами с сединой. Особая примета: нос приплюснутый с горбинкой.

Был одет в серую х/б куртку, черные брюки, ботинки и кепку.

Всех, кто его видел или обладает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU