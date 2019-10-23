2019-10-23T17:43:12+03:00
Происшествия

На улицах Твери ищут дезориентированного дедушку

Пенсионер пропал вечером, 22 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери ищут дезориентированного дедушку Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьВ Твери ищут дезориентированного дедушку Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
Изменить размер текста:

Сергеев Алексей Петрович, 1940 года рождения, ушел из дома на ул. Воздушной в поселке Вагонников, в Твери около 20:00 вечера, 22 октября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ориентировку на поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Пропавший ростом 176 см, худощавого телосложения, с голубыми глазами и короткими светлыми волосами с сединой. Особая примета: нос приплюснутый с горбинкой.

Был одет в серую х/б куртку, черные брюки, ботинки и кепку.

Всех, кто его видел или обладает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотовыставка Марии Сахно «Межсезонье» покажет настоящую Тверь
В Твери на улице Тамары Ильиной обнаружилось граффити - портрет Николы Теслы
В Тверской области в пятый раз напишут "Географический диктант"
Комфортно зимой и летом: в новых автобусах Твери установят климат-контроль и видеонаблюдение
О качестве овощей и сроках годности по телефону расскажут жителям Тверской области специалисты
«Нескучные каникулы» в Детском музейном центре Твери начнутся со встречи с часовщиком
Тринадцать мобильников "замуровали" в банки с тушенкой, чтобы передать осужденным в Тверской области
Тверской театр драмы готовится к премьере по пьесе Островского "Доходное место"
Мобильные бригады тверских врачей в ноябре примут пациентов восьми районов Тверской области
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тверской области
За угон двух автомобилей задержан житель Тверской области
В Тверской области на пожаре погиб мужчина
Смерть Никиты Мельникова и Александра Четверкина из Твери не была криминальной
Мужчину из Твери обвиняют в истязании 12-летнего мальчика
Жительница Тверской области попалась на сбыте наркотиков
За продажу "левых" сигарет житель Тверской области получил условный срок
Память поэта Андрея Дементьева увековечили в Уфе
«Тверь Водоканал» подвел сети к новому детскому саду на Октябрьском проспекте
В Твери обокрали пьяного мужчину, который спал на улице
Следователи выясняют, почему жители дома в Калязине Тверской области остались без отопления
На улицах Тверской области за выходные поймали больше 50 пьяных водителей
В Тверской области пожарные спасли женщину из горящего дома
Житель Тверской области на восемь лет отправится в колонию за убийство сожительницы
В Тверской области водитель ездил на грузовике по подложному удостоверению
Африканцы извинились за танец у обелиска Победы в Твери
Под Тверью пьяный автомобилист сбил пешехода