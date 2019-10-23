Мобильные бригады тверских врачей в ноябре примут пациентов восьми районов Тверской области

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-23T17:47:20+03:00

Выезды пройдут с 7 по 28 ноября. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Минздрав Тверской области определился с датами и составом выездных медицинских мобильных бригад в ноябре 2019 года.

Выезды пройдут с 7 по 28 ноября. Бригады тверских медиков посетят восемь районов Тверской области: Андреапольский, Бежецкий, Вышневолоцкий, Калязинский, Лесной, Лихославльский, Старицкий и Фировский районы.

- В составе бригад: кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, онколог, офтальмолог и невролог, - сообщает региональный минздрав.

Полный график на ноябрь смотрите ниже:

График на ноябрь. Министерство здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU