2019-10-23T17:47:20+03:00
Общество

Мобильные бригады тверских врачей в ноябре примут пациентов восьми районов Тверской области

Публикуем график выездов бригад
Виктория ТУШКОВА
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Выезды пройдут с 7 по 28 ноября.Выезды пройдут с 7 по 28 ноября.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Минздрав Тверской области определился с датами и составом выездных медицинских мобильных бригад в ноябре 2019 года.

Выезды пройдут с 7 по 28 ноября. Бригады тверских медиков посетят восемь районов Тверской области: Андреапольский, Бежецкий, Вышневолоцкий, Калязинский, Лесной, Лихославльский, Старицкий и Фировский районы.

- В составе бригад: кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, онколог, офтальмолог и невролог, - сообщает региональный минздрав.

Полный график на ноябрь смотрите ниже:

График на ноябрь. Министерство здравоохранения Тверской области.

График на ноябрь. Министерство здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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