Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-23T17:11:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что при пожаре в деревне Андрианово Торжокского района обнаружен труп мужчины, поступило в следственный отдел регионального СК России 23 октября.

В результате ЧП, которое случилось накануне вечером, в одной из комнат жилого дома обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

Точную причину пожара поможет установить проведение пожаро-технической экспертизы. Причины смерти мужчины также устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU