2019-10-23T16:18:24+03:00
Происшествия

В Тверской области на пожаре погиб мужчина

ЧП произошло в Торжокском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области на пожаре погиб мужчина Фото: архив "КП"В Тверской области на пожаре погиб мужчина Фото: архив "КП"
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Сообщение о пожаре в деревне Андрианово, Торжокского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области поздно вечером, 22 октября.

По прибытии на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в дачном доме. Около полуночи спасатели обнаружили труп мужчины, предположительно брата хозяина дома.

- В результате пожара огнем поврежден диван на площади 2 кв. м. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем погибшего, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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