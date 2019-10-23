2019-10-23T14:28:02+03:00
Общество

За продажу "левых" сигарет житель Тверской области получил условный срок

Мужчине также придется заплатить штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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За продажу немаркированных сигарет осужден предприниматель из Тверской области Фото: архив "КП"За продажу немаркированных сигарет осужден предприниматель из Тверской области Фото: архив "КП"
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По обвинению в продаже поддельных сигарет перед судом предстал житель Бельского района Тверской области.

Установлено, что мужчина, являясь на момент совершения преступления депутатом Собрания депутатов Бельского района Тверской области, осуществлял предпринимательскую деятельность в городе Белый. В своем магазине он хранил и продавал табачные изделия без маркировки и акцизных марок. Из торговой точки правоохранители изъяли 19 тысяч пачек на общую сумму более миллиона рублей.

- По результатам рассмотрения уголовного дела судом, с учетом позиции государственного обвинителя, обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Конфискованная контрафактная продукция уничтожена.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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