В Твери обокрали пьяного мужчину, который спал на улице
В полицию обратился 36-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что в день происшествия был пьян и уснул на одной из улиц Московского района Твери. В это время его имущество, лежавшее в кармане одежды, стало лёгкой добычей злоумышленника.
У потерпевшего украли мобильный телефон и деньги. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течении дежурных суток установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 34-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и вернул украденное.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU