В Твери обокрали пьяного мужчину, который спал на улице

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-23T12:15:06+03:00

В Твери обокрали мужчину, который спал на улице Фото: Василий ХОДАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился 36-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что в день происшествия был пьян и уснул на одной из улиц Московского района Твери. В это время его имущество, лежавшее в кармане одежды, стало лёгкой добычей злоумышленника.

У потерпевшего украли мобильный телефон и деньги. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течении дежурных суток установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 34-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и вернул украденное.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU