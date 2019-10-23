Следователи выясняют, почему жители дома в Калязине Тверской области остались без отопления

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-23T11:56:59+03:00

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В Кашинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области обратилась жительница дома, расположенного по улице Челюскинцев в Калязине. Женщина пожаловалась на отсутствие теплоснабжения в жилище.

Установлено, что, несмотря на прохладную погоду, МУП Калязинского района "Коммунэнерго" до настоящего времени централизованное теплоснабжение указанного дома не осуществляет, что ставит под угрозу здоровье проживающих в нем граждан.

- В ходе доследственной проверки будут установлены причины, по которым до настоящего времени не происходит теплоснабжение здания, приняты меры к защите нарушенных прав жильцов, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU