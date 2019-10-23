На улицах Тверской области за выходные поймали больше 50 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-23T11:38:47+03:00

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В минувшие выходные, с 18 по 20 октября, на территории Тверской области прошли сплошные проверки водителей, на выявление у них состояния алкогольного опьянения.

По итогам профилактического мероприятия "Контроль трезвости" 51 водитель был привлечен к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. В Твери с признаками опьянения остановлено девять водителей.

В Твери в ночь с пятницы на субботу, составлено 56 административных материалов за нарушение различных требований Правил дорожного движения, 27 протоколов - за тонировку, 6 - за отсутствие страховки ОСАГО.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU