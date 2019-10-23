В Тверской области пожарные спасли женщину из горящего дома

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-23T11:29:18+03:00

В Тверской области пожилая женщина пострадала при пожаре в жилом доме Фото: Мария ОСИПОВА

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Пожар в жилом доме в поселке Калашниково, Лихославльского района Тверской области произошел вечером, 22 октября.

По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит одноэтажный жилой дом. В результате пожара огнем обрушена кровля и потолочные перекрытия, повреждены стены по всей площади.

Из горящего строения пожарные спасли хозяйку дома 1939 года рождения. С отравлением угарным газом пострадавшая была доставлена в Лихославльскую ЦРБ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, предположительная причина возгорания - поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU