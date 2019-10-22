2019-10-22T22:02:24+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на открытый урок по аргентинскому танго

Вход бесплатный
Ирина ТАРАСОВА
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Во время встречи гости получат реальные навыки в танго. Фото: из архива Макса ЕгереваВо время встречи гости получат реальные навыки в танго. Фото: из архива Макса Егерева
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26 октября в Твери пройдет открытый урок по аргентинскому танго. Вход бесплатный.

В этот день гости:

- познакомятся с Танцевальной Мастерской и преподавателями;

- получат реальные навыки в танго;

- увлекательно и с пользой проведут время;

и, конечно же, потанцуют и пообщаются с интересными людьми!

Время: с 12:00 - 14:00, Аргентинское танго.

Танцевальная Мастерская "Мансарда"

ул. Медниковская, 53, 3 этаж.

Все вопросы по тел.: +7-920-151-33-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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