Жителей Твери приглашают на открытый урок по аргентинскому танго
Вход бесплатный
Во время встречи гости получат реальные навыки в танго. Фото: из архива Макса Егерева
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26 октября в Твери пройдет открытый урок по аргентинскому танго. Вход бесплатный.
В этот день гости:
- познакомятся с Танцевальной Мастерской и преподавателями;
- получат реальные навыки в танго;
- увлекательно и с пользой проведут время;
и, конечно же, потанцуют и пообщаются с интересными людьми!
Время: с 12:00 - 14:00, Аргентинское танго.
Танцевальная Мастерская "Мансарда"
ул. Медниковская, 53, 3 этаж.
Все вопросы по тел.: +7-920-151-33-31.
ИСТОЧНИК KP.RU