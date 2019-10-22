На фестивале профессий для школьников в Твери будет работать площадка "Здравоохранение"

СЕГОДНЯ 21:50 2019-10-22T21:50:45+03:00

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Фестиваль профессий «Билет в будущее» состоится в Твери с 23 по 25 октября 2019 года. В работе площадок фестиваля примут участие эксперты в различных областях, преподаватели вузов, работодатели и, конечно, школьники.

В числе спикеров и экспертов фестиваля будут преподаватели Тверского медицинского колледжа. Колледж организует площадку отрасли «Здравоохранение». Школьники смогут познакомиться с профессиями фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа), фельдшера скорой помощи и медицинской сестры. Для ребят также проведут мастер-классы и обучающие занятия, сообщает Минздрав Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU