Сим-карты для осужденных в Тверской области прятали в дезодоранте и пачке с вафлями

СЕГОДНЯ 21:41 2019-10-22T21:41:02+03:00

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Попытки передачи запрещенных предметов были пресечены сотрудниками ИК-9 строгого режима. Сим-карты для мобильных телефонов пытались пронести родственники осужденных.

При досмотре личных вещей двух женщин, прибывших на длительное свидание к осужденным, было обнаружено, что одна из них прятала запрещенный предмет в документах, а другая – во флаконе твердого дезодоранта.

На следующий день сотрудники ИК-9 изъяли еще четыре сим-карты при досмотре передачи, предназначенной осужденному. Запрещенные предметы были спрятаны в пакете с вафлями.

- По всем выявленным фактам проводятся проверки. В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей, - сообщили в прес-службе УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU