Две женщины предложили пенсионерке купить пуховый платок и украли у нее деньги в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-22T21:04:55+03:00

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Перед судом предстали две женщины цыганской национальности, которые украли у престарелой жительницы Лесного района крупную сумму денег.

Преступление было совершено в деревне Бор-Пруды, куда подсудимые прибыли для торговли вещами. Одна из соучастниц преступления через открытую дверь вошла в дом 86-летней потерпевшей и стала предлагать той купить пуховый платок. Похитительница выяснила, что у пенсионерки есть накопления, которые она хранит в серванте. Преступница дождалась, когда женщина уснет и забрала из серванта 60 тысяч рублей.

Вторая злоумышленница все это время оставалась снаружи. Похищенное соучастницы поделили между собой пополам.

В ходе предварительного следствия денежные средства вернули потерпевшей.

Судом, с учетом позиции государственного обвинителя, виновным назначено наказание от 2 лет 6 мес. до 3 лет 6 мес. условно с испытательным сроком от 3 лет до 4 лет. Одной из осужденных назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU