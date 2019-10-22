Просроченное сливочное масло завезли в больницы и детский сад в Тверской области
Факт реализации сливочного масла с истекшим сроком годности в бюджетные учреждения Тверской области специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили с помощью ФГИС "Меркурий".
Во время проверки выяснилось, что партия масла сливочного "Крестьянское" 72,5%, произведенного в г. Москва, имеет срок годности до 2 сентября 2019 года. Спустя неделю, 9 сентября, молочная продукция была реализована на склад в компанию г. Торжка, а оттуда - в учреждения здравоохранения городов Ржева, Конаково, поселка Оленино, детский сад Удомельского района, что подтверждается статусом "погашено" у ветеринарных документов в ФГИС "Меркурий".
Помимо этого, просроченный продукт должны были поставить в школьные столовые в Кимрах, но принимающая сторона отказалась от "просрочки".
- В отношении лиц, допустивших нарушение законодательства, Управлением принимаются меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU