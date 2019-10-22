В одном из медицинских центров Твери работникам платили зарплату "в конвертах"

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-22T18:27:21+03:00

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В администрации Твери состоялось очередное заседание межведомственной "зарплатной" комиссии. Собрание было посвящено легализации теневых зарплат.

По информации городской администрации, в одном из медицинских центров в Заволжье средняя зарплата работников, указанная в документах, составляла немногим более 4000 рублей.В то время как минимальный размер оплату труда (МРОТ), ниже которого планка зарплаты падать не может, на настоящий момент составляет 11 280 рублей.

Представитель организации объяснял это неполной занятостью работников. Члены комиссии всё же рекомендовали руководителю медцентра повысить размер заработной платы работникам до законного норматива и не допускать выплат в конвертах.

– Легализация зарплаты – это залог получения работником социальных гарантий. Поэтому в отношении тех руководителей, кто этого не понимает, будут приниматься меры, предусмотренные действующим законодательством, – подчеркнул заместитель Главы администрации города Андрей Гаврилин.

ИСТОЧНИК KP.RU