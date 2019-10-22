В Тверской области пропала постоялица дома престарелых

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-22T16:58:20+03:00

В Тверской области ищут 83-летнюю бабушку, которая ушла из дома-интерната и пропала Фото:vk.com/"ВПСО "Сова" Торопец. Андреаполь"

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Кочнова Ольга Харламповна 1936 года рождения из Андреапольского района Тверской области пропала 20 октября. В этот день, рано утром, она ушла из ГБУ "Хотилицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенного на ул. Советская, д. 9 в селе Хотилицы. До настоящего времени о ней ничего не известно.

Ориентировку на поиск женщины разместил на своей странице "ВПСО "Сова" Торопец. Андреаполь".

Пожилая женщина ростом около 160 см, с седыми волосами и среднего телосложения была одета в синий халат в цветочек, черные колготки, меховые тапки на резиновой подошве, красную куртку и красный платок в цветочек.

Пропавшая нуждается в медпомощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 8(904)359-97-85 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU