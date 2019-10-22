Молодежка "Динамо" победила на льду в Твери "Амурских тигров"

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-22T16:41:45+03:00

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20 и 21 октября в Твери состоялись игры Париматч Чемпионата МХЛ. Молодежная команда "Динамо" сыграла на домашнем льду против "Амурских Тигров".

В первом поединке счет был открыт только в середине третьего периода. Единственный год в этом матче принадлежит нападающему "Динамо" Александру Кисакову.

Как сообщает пресс-центр МХК "Динамо" - Тверь, повторная встреча стала бенефисом Ивана Дидковского. Во втором периоде он оформил дубль в ворота хабаровской команды. А итог игры подвел Дмитрий Злодеев – 3:0 в пользу "Динамо".

По итогам домашней серии матчей с "Крыльями Советов" и "Амурскими Тиграми" динамовцы набрали максимум очков - 8. Теперь хоккеисты готовятся к поездке на Дальний Восток, чтобы сыграть в гостях с "Сахалинскими Акулами" и "Тайфуном".

ИСТОЧНИК KP.RU