В Твери столкнулись легковушка и КамАз

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-22T16:25:21+03:00

В Твери на перекрестке столкнулись легковушка и грузовик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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Авария произошла днем, 22 октября, у дома №22 на Московском шоссе в Твери (пересечение с набережной Лазури).

На указанном перекрестке столкнулись иномарка "БМВ" и КамАз. О дорожном происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Подробности аварии уточняются. Известно, что один из участников ДТП получил травмы, не угрожающие жизни. Оба водителя - трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU