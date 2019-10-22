2019-10-22T16:25:21+03:00
Происшествия

В Твери столкнулись легковушка и КамАз

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на перекрестке столкнулись легковушка и грузовикВ Твери на перекрестке столкнулись легковушка и грузовикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 22 октября, у дома №22 на Московском шоссе в Твери (пересечение с набережной Лазури).

На указанном перекрестке столкнулись иномарка "БМВ" и КамАз. О дорожном происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Подробности аварии уточняются. Известно, что один из участников ДТП получил травмы, не угрожающие жизни. Оба водителя - трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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