В Твери столкнулись легковушка и КамАз
Один человек пострадал
В Твери на перекрестке столкнулись легковушка и грузовикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 22 октября, у дома №22 на Московском шоссе в Твери (пересечение с набережной Лазури).
На указанном перекрестке столкнулись иномарка "БМВ" и КамАз. О дорожном происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Подробности аварии уточняются. Известно, что один из участников ДТП получил травмы, не угрожающие жизни. Оба водителя - трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU