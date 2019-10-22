В Тверской области инвалиду пытались навязать сомнительные услуги по установке водоочистителя

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-22T16:16:19+03:00

В Тверской области прокуратура выступила в защиту прав инвалида Фото: архив "КП"

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В прокуратуру обратилась инвалид второй группы, проживающая в Конаковском районе Тверской области. Женщина сообщила, что представитель торговой организации пытался навязать ей установку водоочистителя по завышенной цене.

Надзорным органом установлено, что социально незащищенному гражданину преклонного возраста услуги по установке оборудования предлагали за 49 200 руб.

По выявленному нарушению прокуратурой направлено в суд исковое заявление в защиту прав пенсионера, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU