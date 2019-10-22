В гипермаркете в Твери продавали зараженные щитовкой фрукты

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-22T16:05:06+03:00

Вредителя обнаружили в лимонах, апельсинах и киви

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Карантинные объекты были выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в одном из сетевых гипермаркетов в Твери.

В пробах лимонов из Южной Африки и апельсинов из Турции по результатам энтомологических исследований идентифицирована красная померанцевая щитовка, а в азербайджанских киви – тутовая щитовка.

Стоит отметить, что щитовка - заразный вредитель, который портит растения, но не представляет опасности для человека. Перед употреблением фрукты достаточно тщательно промыть.

Полученные специалистами лаборатории результаты испытаний были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU