В гипермаркете в Твери продавали зараженные щитовкой фрукты
Карантинные объекты были выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в одном из сетевых гипермаркетов в Твери.
В пробах лимонов из Южной Африки и апельсинов из Турции по результатам энтомологических исследований идентифицирована красная померанцевая щитовка, а в азербайджанских киви – тутовая щитовка.
Стоит отметить, что щитовка - заразный вредитель, который портит растения, но не представляет опасности для человека. Перед употреблением фрукты достаточно тщательно промыть.
Полученные специалистами лаборатории результаты испытаний были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU