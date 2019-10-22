В Тверской области женщина выставила оконную раму и пробралась в чужой дом

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-22T15:53:49+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Весьегонского отделения полиции МО МВД России "Осташковский" обратился 47-летний житель Весьегонского района.

Мужчина пояснил, что неизвестный злоумышленник выставил оконную раму, проник в дом и похитил деньги на сумму 36 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая, неработающая 38-летняя местная жительница.

По статье "Кража" женщине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU