В Тверской области женщина выставила оконную раму и пробралась в чужой дом
Злоумышленница похитила денежные средства
В Весьегонском районе обокрали дом местного жителяФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Весьегонского отделения полиции МО МВД России "Осташковский" обратился 47-летний житель Весьегонского района.
Мужчина пояснил, что неизвестный злоумышленник выставил оконную раму, проник в дом и похитил деньги на сумму 36 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая, неработающая 38-летняя местная жительница.
По статье "Кража" женщине грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU