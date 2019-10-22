2019-10-22T14:36:49+03:00
Звезды

Дмитрий Певцов представит в Твери «Балладу о Высоцком»

Концерт пройдет при участии Никиты Высоцкого
Ирина ТАРАСОВА
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Начало программы в 19.00. Фото: из архива ДК "Пролетарка"Начало программы в 19.00. Фото: из архива ДК "Пролетарка"
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23 октября в ДК «Пролетарка» Твери народный артист России Дмитрий Певцов выступит с концертной программой «Баллада о Высоцком». Концерт пройдет при участии Никиты Высоцкого.

- Этот концерт наполнен произведениями великого поэта и композитора в сочетании с литературным приношением, не нарушая законов жанра, - рассказывают организаторы.

Под аккомпанемент музыкантов «ПевцовЪ-Оркестра» выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Зрители услышат самые любимые и популярные песни Владимира Высоцкого: «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда», «Дом хрустальный» и многие другие.

Никита Высоцкий, который расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочитает ряд его стихотворений.

Начало в 19.00.

Билеты в кассе «Пролетарки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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