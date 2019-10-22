Дмитрий Певцов представит в Твери «Балладу о Высоцком»
23 октября в ДК «Пролетарка» Твери народный артист России Дмитрий Певцов выступит с концертной программой «Баллада о Высоцком». Концерт пройдет при участии Никиты Высоцкого.
- Этот концерт наполнен произведениями великого поэта и композитора в сочетании с литературным приношением, не нарушая законов жанра, - рассказывают организаторы.
Под аккомпанемент музыкантов «ПевцовЪ-Оркестра» выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Зрители услышат самые любимые и популярные песни Владимира Высоцкого: «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда», «Дом хрустальный» и многие другие.
Никита Высоцкий, который расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочитает ряд его стихотворений.
Начало в 19.00.
Билеты в кассе «Пролетарки».
ИСТОЧНИК KP.RU