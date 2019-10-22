С начала года судебные приставы Тверской области выдворили из страны почти 400 мигрантов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-22T14:10:19+03:00

В случае грубых нарушений режима пребывания мигрантам могут запретить въезд в Россию на 10 лет Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В региональном УФССП России подвели тоги за девять месяцев работы

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области продолжается работа по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.

С начала 2019 года 373 иностранных гражданина были препровождены до пунктов пропуска через Государственную границу страны. В числе нелегальных мигрантов были граждане Таджикистана и Узбекистана, Украины, Армении, Молдовы, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Болгарии, Турции, Индии, Конго, Нигерии и других государств.

- Решением суда эти иностранные граждане были признаны виновными в совершении административных правонарушений, и получили наказание в виде административного штрафа и административного выдворения за пределы России, - сообщает пресс-служба ведомства.

В дальнейшем выдворенным гражданам могут запретить въезжать в страну в течение пяти лет, а в случае грубых нарушений режима пребывания запрет устанавливают на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU