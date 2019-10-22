С начала года судебные приставы Тверской области выдворили из страны почти 400 мигрантов
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области продолжается работа по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.
С начала 2019 года 373 иностранных гражданина были препровождены до пунктов пропуска через Государственную границу страны. В числе нелегальных мигрантов были граждане Таджикистана и Узбекистана, Украины, Армении, Молдовы, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Болгарии, Турции, Индии, Конго, Нигерии и других государств.
- Решением суда эти иностранные граждане были признаны виновными в совершении административных правонарушений, и получили наказание в виде административного штрафа и административного выдворения за пределы России, - сообщает пресс-служба ведомства.
В дальнейшем выдворенным гражданам могут запретить въезжать в страну в течение пяти лет, а в случае грубых нарушений режима пребывания запрет устанавливают на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU