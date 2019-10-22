2019-10-22T13:56:40+03:00
Происшествия

В Твери пьяный мужчина открыл стрельбу в общественном месте

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери задержали хулигана, который стрелял у жилых домовВ Твери задержали хулигана, который стрелял у жилых домовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 32-летний местный житель. Заявитель рассказал, что возле одного из домов на проспекте Победы, пьяный мужчина открыл стрельбу из оружия, похожего на автомат.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В течение часа подозреваемый был задержан экипажем патрульно-постовой службы Московского отдела полиции и доставлен в полицию. Им оказался 34-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. При себе у фигуранта находился охолощенный автомат ОС АК 103 с холостыми патронами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отношении фигуранта решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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