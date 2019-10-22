Бешеный хорь покусал владельца зверохозяйства в Тверской области
На этот раз смертельной болезнью оказался заражен хорь, который проживал на территории личного подсобного хозяйства в деревне Данилино Жарковского района Тверской области.
Патологический материал от животного поступил на проверку в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.
В сопроводительных документах также значится, что зверь при отлове покусал владельца хозяйства.
Теперь хозяину предстоит пройти курс лечения.
Как отмечают специалисты, с начала года это 22-й зарегистрированный случай бешенства на территории Верхневолжья.
ИСТОЧНИК KP.RU