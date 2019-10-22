2019-10-22T13:42:43+03:00
Общество

Бешеный хорь покусал владельца зверохозяйства в Тверской области

Очередной случай опасного заболевания зарегистрирован в Жарковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Бешеный хорь покусал владельца зверохозяйстваБешеный хорь покусал владельца зверохозяйстваФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

На этот раз смертельной болезнью оказался заражен хорь, который проживал на территории личного подсобного хозяйства в деревне Данилино Жарковского района Тверской области.

Патологический материал от животного поступил на проверку в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

В сопроводительных документах также значится, что зверь при отлове покусал владельца хозяйства.

Теперь хозяину предстоит пройти курс лечения.

Как отмечают специалисты, с начала года это 22-й зарегистрированный случай бешенства на территории Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24