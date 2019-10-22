Новое реалити-шоу расскажет, как живется в монастыре Ниловой Пустыни в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-22T13:05:45+03:00

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Православное реалити-шоу под названием "Остров" покажут на телеканале "Спас".

"Проект-откровение", именно так его называют создатели, расскажет в деталях, как устроена жизнь в монастыре Ниловой Пустыни, что расположена на острове озера Селигер в Тверской области.

Участникам предоставляется уникальный шанс прожить целый месяц в дали от мира, в одной из красивейших обителей России - выполнять послушания, найти себя и ответы на вопросы, "которые давно беспокоят".

Добровольцы могут отправлять видео-заявку с рассказом о себе и своем желании потрудиться в монастыре на адрес: ostrov@spastv.ru.

Съемки реалити-шоу начнутся уже в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU