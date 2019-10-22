Хоккеист из Твери Егор Афанасьев будет играть в НХЛ

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-22T13:23:29+03:00

Форвард из Твери Егор Афанасьев будет играть в НХЛ Фото: nhl.com

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В субботу, 19 октября, генеральный менеджер "Нэшвилл Предаторз" Дэвид Пойл объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с нападающим Егором Афанасьевым.

- 18-летний форвард из молодежной лиги был выбран "Предаторз" во втором раунде драфта 2019 года под 45-м номером, - сообщается на сайте НХЛ.

В том сезоне уроженец Твери Егор Афанасьев сыграл в 11 матчах команды "Виндзор Спитфайерз" в молодежной Хоккейной лиге Онтарио. Внушительные габариты хоккеиста - рост 191 см и вес 92 кг - не помешали ему показать отличный результат и занять второе место среди лучших бомбардиров команды.

В 2019 году нападающий был приглашен на "Матч звезд" Хоккейной лиги США.

Таким образом, теперь в НХЛ играют двое наших земляков - Егор Афанасьев и Илья Ковальчук, который с 2018 года защищает цвета "Лос Анджелес Кингз". Всего же за Океаном играло трое тверичан. Был ещё нападающий Алексей Смирнов, который в сезонах 2002-2004 годов играл за "Анахайм Дакс".

ИСТОЧНИК KP.RU