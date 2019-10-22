2019-10-22T11:43:57+03:00
Общество

Житель Тверской области из ревности к бывшей девушке сломал челюсть ее новому ухажёру

За содеянное он получил ограничение свободы на 10 месяцев
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодого человека осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровьюМолодого человека осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровьюФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Перед судом предстал 22-летний житель Краснохолмского района Тверской области. Молодого человека осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В судебном заседании установлено, что подсудимый встретил на улице свою бывшую девушку с мужчиной и, на почве ревности, нанес сопернику удар по лицу и сломал ему челюсть.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным по ч.1 статьи 112 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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