Житель Тверской области из ревности к бывшей девушке сломал челюсть ее новому ухажёру
За содеянное он получил ограничение свободы на 10 месяцев
Молодого человека осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровьюФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Перед судом предстал 22-летний житель Краснохолмского района Тверской области. Молодого человека осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
В судебном заседании установлено, что подсудимый встретил на улице свою бывшую девушку с мужчиной и, на почве ревности, нанес сопернику удар по лицу и сломал ему челюсть.
Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным по ч.1 статьи 112 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU