В Тверской области пенсионер на иномарке сбил пешехода
Авария произошла в Конакове
В Тверской области на "зебре" сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 21 октября, около дома №11 на проспекте Ленина, в городе Конаково, Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 82-летний водитель, управляя автомашиной "Хендай Туксон", не предоставил преимущество 33-летнему пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его.
С травмами пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU