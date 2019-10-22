2019-10-22T09:52:10+03:00
Происшествия

В Тверской области пенсионер на иномарке сбил пешехода

Авария произошла в Конакове
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области на "зебре" сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области на "зебре" сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 21 октября, около дома №11 на проспекте Ленина, в городе Конаково, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 82-летний водитель, управляя автомашиной "Хендай Туксон", не предоставил преимущество 33-летнему пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его.

С травмами пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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