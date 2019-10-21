Конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции» проходит в Твери

21 Окт. 22:00 2019-10-21T22:00:41+03:00

Рисунки могут быть исполнены в любой технике. Фото: ЛО МВД на станции Тверь.

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Творческое соревнование организовал линейный отдел МВД на станции Тверь в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться 10 ноября.

На конкурс принимаются рисунки от детей, чьи родители работают в органах внутренних дел. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.

К рисунку нужно обязательно приложить биографическую справку об авторе работ и номер контактного телефона. Работы принимают до 30 октября 2019 года в линейном отделе МВД России на станции Тверь (г. Тверь ул. Колодкина д. 8).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-903-695-15-07.

Лучшие работы будут отправлены в Управление на транспорте МВД России по ЦФО для дальнейшего участия в конкурсе, сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU