Фестиваль профессий для школьников пройдёт в Твери

21 Окт. 21:40 2019-10-21T21:40:10+03:00

Учащиеся школ будут знакомиться с различными специальностями и решать профессиональные задачи

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С 23 по 25 октября в Твери будет организован Фестиваль профессий для школьников с 6 по 11 класс. Это фестиваль - одно из мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее».

На мероприятии соберутся школьники, работодатели, эксперты в различных профессиях и отраслях, преподаватели вузов и представители крупнейших предприятий Тверской области.

- Работа Фестиваля профессий организована по нескольким направлениям. В каждом из них будут предусмотрены кейсы, представляющие профессии и разные профессиональные задачи: технологические, исследовательские, маркетинговые, - рассказали в администрации Твери. - Один кейс представляет собой, к примеру, модельную задачу, решение которой даёт базовое представление о профессии, второй предполагает работу со специфическим оборудованием и так далее.

В программе также заявлены мини-лектории и профессиональные пробы.

ИСТОЧНИК KP.RU