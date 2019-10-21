Фестиваль профессий для школьников пройдёт в Твери
С 23 по 25 октября в Твери будет организован Фестиваль профессий для школьников с 6 по 11 класс. Это фестиваль - одно из мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее».
На мероприятии соберутся школьники, работодатели, эксперты в различных профессиях и отраслях, преподаватели вузов и представители крупнейших предприятий Тверской области.
- Работа Фестиваля профессий организована по нескольким направлениям. В каждом из них будут предусмотрены кейсы, представляющие профессии и разные профессиональные задачи: технологические, исследовательские, маркетинговые, - рассказали в администрации Твери. - Один кейс представляет собой, к примеру, модельную задачу, решение которой даёт базовое представление о профессии, второй предполагает работу со специфическим оборудованием и так далее.
В программе также заявлены мини-лектории и профессиональные пробы.
ИСТОЧНИК KP.RU