Жителям Тверской области в День герба и флага вручили федеральные и региональные награды

СЕГОДНЯ 20:20 2019-10-21T20:20:24+03:00

В Тверской области вручили государственные и региональные награды Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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21 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжья федеральные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации.

Первым среди государственных наград вручен орден «Родительская слава». Его удостоены супруги Юлия и Михаил Беляевы из Твери, которые воспитывают 12 детей.

Почётным знаком Тверской области «Слава матери» награждены многодетные мамы Татьяна Вахненко и Юлия Огнева из Твери, Диана Еремеева и Галина Моисей из Старицкого района.

Ветераны Афганистана Николай Акулёнок из Твери и Евгений Толпегин из Селижарово удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-психиатру Нелидовского психоневрологического интерната Виктору Емельянову, который посвятил работе почти 50 лет.

Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручен заместителю председателя-начальнику штаба регионального отделения организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» Владимиру Ивкову.

Ларисе Захаровой, учителю русского языка и литературы лицея №15 из Вышнего Волочка, присвоено звание «Почетный работник науки и образования Тверской области».

Также, знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награждена заместитель председателя Правительства региона Татьяна Жарлицына. Татьяна Леонидовна покидает Тверской регион и продолжит работу в федеральных структурах России.

ИСТОЧНИК KP.RU