В Тверской области женщина вышла из магазина и пропала
Беззубова (Крылова) Ольга Валентиновна 1954 года рождения, жительница Ржевского района Тверской области пропала 15 октября.
В этот день она ушла из магазина в деревне Денино в сторону деревни Козицино и не вернулась домой.
Ориентировка на поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в соцсети.
Пропавшая ростом 158 см, среднего телосложения, с каштановыми волосами и короткой стрижкой, была одета в свитер, жилетку, коричневую дубленку с капюшоном, черные утепленные брюки, синие дутые сапоги. При себе имела палки для скандинавской ходьбы.
Женщина носит очки и может нуждаться в медпомощи.
Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(920)165-08-85 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU