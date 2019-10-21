В Тверской области женщина вышла из магазина и пропала

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-21T19:56:58+03:00

Её ищут с 15 октября

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Беззубова (Крылова) Ольга Валентиновна 1954 года рождения, жительница Ржевского района Тверской области пропала 15 октября.

В этот день она ушла из магазина в деревне Денино в сторону деревни Козицино и не вернулась домой.

Ориентировка на поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в соцсети.

Пропавшая ростом 158 см, среднего телосложения, с каштановыми волосами и короткой стрижкой, была одета в свитер, жилетку, коричневую дубленку с капюшоном, черные утепленные брюки, синие дутые сапоги. При себе имела палки для скандинавской ходьбы.

Женщина носит очки и может нуждаться в медпомощи.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(920)165-08-85 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU