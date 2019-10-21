Коммунальщиков оштрафовали за отсутствие холодной воды в поселке Тверской области
Факты отключения холодной воды с превышением допустимой продолжительности перерыва выявила прокуратура Фировского района.
Установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах пгт. Великооктябрьский была не поставлена услуга холодного водоснабжения.
В связи с допущенными нарушениями в отношении двух должностных лиц МУП "Великооктябрьский коммунальщик" прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные лица оштрафованы.
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