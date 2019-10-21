Общественный совет при Минздраве Тверской области проведет прием граждан

СЕГОДНЯ 19:21 2019-10-21T19:21:35+03:00

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В среду, 23 октября, Общественный совет при Министерстве здравоохранения Тверской области проведет прием граждан по вопросам здравоохранения в регионе.

В мероприятии примут участие: начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Тверской области Ольга Носелидзе, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области Ольга Руднева, член Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Тверской области Сергей Рогозин.

Прием граждан будет проходить по адресу: г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 13/40, в помещении Тверской областной научно-медицинской библиотеки, 1 этаж, с 15:00 до 17:00.

Предварительная запись на прием не требуется. Он будет осуществляться в порядке живой очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU