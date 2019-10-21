В Тверской области мужчина убил свою сожительницу и поджег дом, чтобы замести следы преступления

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-21T18:04:30+03:00

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Преступление произошло в доме в поселке Жукопа Пеновского района Тверской области. Изначально в региональный СКР поступило сообщение о том, что на пожаре в населенном пункте погибла женщина. При осмотре тела погибшей следователем был установлен криминальный характер ее смерти.

По данному факту Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате слаженных действий следователей следственного отдела СКР и сотрудников регионального УМВД России злоумышленник был задержан по "горячим следам", им оказался 29-летний сожитель погибшей женщины. Фигурант рассказал, что в ходе ссоры несколько раз ударил женщину ножом, после чего, чтобы скрыть следы преступления, поджег в коридоре бытовой мусор и ушел.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.

- В настоящее время следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU