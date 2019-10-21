2019-10-21T17:53:43+03:00
Общество

В Твери прокуратура защитила права сироты

Молодой человек остался без жилья и вынужден жить в доме милосердия
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прокуратура защитила права сироты Фото: архив "КП"В Твери прокуратура защитила права сироты Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Заволжского района г. Твери обратился местный житель.

Установлено, что заявитель является лицом, оставшимся без попечения родителей, достиг возраста 19 лет, получил среднее специальное образование, но не имеет своего жилья и проживает в доме милосердия.

С целью восстановить сироту в законных правах на получение жилплощади, прокуратурой района направлено исковое заявление в суд к администрации г. Твери и Министерству социальной защиты населения Тверской области о понуждении предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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