В Твери прокуратура защитила права сироты

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-21T17:53:43+03:00

Молодой человек остался без жилья и вынужден жить в доме милосердия

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Заволжского района г. Твери обратился местный житель.

Установлено, что заявитель является лицом, оставшимся без попечения родителей, достиг возраста 19 лет, получил среднее специальное образование, но не имеет своего жилья и проживает в доме милосердия.

С целью восстановить сироту в законных правах на получение жилплощади, прокуратурой района направлено исковое заявление в суд к администрации г. Твери и Министерству социальной защиты населения Тверской области о понуждении предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU