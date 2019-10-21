В Твери прокуратура защитила права сироты
В прокуратуру Заволжского района г. Твери обратился местный житель.
Установлено, что заявитель является лицом, оставшимся без попечения родителей, достиг возраста 19 лет, получил среднее специальное образование, но не имеет своего жилья и проживает в доме милосердия.
С целью восстановить сироту в законных правах на получение жилплощади, прокуратурой района направлено исковое заявление в суд к администрации г. Твери и Министерству социальной защиты населения Тверской области о понуждении предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда.
Требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.
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