2019-10-21T17:44:49+03:00
Общество

В Твери стали чаще госпитализировать пациентов с подозрением на инсульт

Всего за неделю бригады "скорой помощи" 2893 раза выезжали на вызовы
Ольга ТРОФИМОВА
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За неделю медики "скорой помощи" увезли на госпитализацию 121 пациентовЗа неделю медики "скорой помощи" увезли на госпитализацию 121 пациентовФото: Иван ВИСЛОВ
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С 14 по 20 октября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 2893 вызовов.

По данным областного Минздрава, на "скорой" было госпитализировано 1213 жителей Твери и Калининского района, каждый пятый из них – ребенок.

Педиатрические бригады выезжали к детям 565 раз, более половины маленьких пациентов, а именно - 248, пришлось госпитализировать.

С инфарктом за помощью обратились 80 человек, еще у 96 диагностировано подозрение на инсульт.

- В результате дорожно-транспортных происшествий скорой помощью в медицинские учреждения Тверской области были доставлены 29 пациентов, - уточняют в ведомстве.

На экстренный вызов по Твери "скорая помощь" успевала доехать за 13,58 минуты, по Калининскому району – 30,62 минуты, по неотложной – 22,68 минуты и 39,91 минуты, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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