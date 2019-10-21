В Тверской области легковушка влетела под грузовик
Один человек пострадал
В Тверской области легковушка врезалась в грузовик Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 21 октября, на 12-м км автодороги Тверь-Рождествено, в Калининском районе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД, на указанном участке из-за несоблюдения скоростного режима легковой автомобиль влетел под встречный грузовик.
В результате столкновения пострадал водитель. Угрозы его жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU