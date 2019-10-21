Видеопоказ легендарного спектакля "Русалочка" Ларисы Леляновой пройдет в тверском ТЮЗе
3 ноября, в воскресенье, в рамках Всероссийской ночи искусств в Тверском театре юного зрителя пройдет видеопоказ легендарного спектакля Тверского ТЮЗа "Русалочка" в постановке Ларисы Олеговны Леляновой. Спектакль будут траслировать для зрителей на большом экране.
Напомним, Леляновский период для Калининского ТЮЗа можно назвать одним из самых ярких. Практически все постановки становились важными событиями в театральной жизни города. «Русалочка» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена входит в плеяду этих замечательных спектаклей.
О спектакле, который и сегодня называют культовым, до сих пор вспоминают жители города.
- Спектакль сочетает в себе великолепные актёрские работы, оригинальную сценографию и потрясающую музыку! - отмечают в ТЮЗе.
Начало в 22.00.
Билеты уже в продаже на сайте и в кассе театра!
Спектакль интересен оригинальной сценографией и потрясающей музыкой. Фото: из архива ТЮЗа
О спектакле, который и сегодня называют культовым, до сих пор вспоминают жители города. Фото: из архива ТЮЗа
ИСТОЧНИК KP.RU