Видеопоказ легендарного спектакля "Русалочка" Ларисы Леляновой пройдет в тверском ТЮЗе

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-21T16:18:39+03:00

В спектакле играют известные актеры. Фото: из архива тверского ТЮЗа

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3 ноября, в воскресенье, в рамках Всероссийской ночи искусств в Тверском театре юного зрителя пройдет видеопоказ легендарного спектакля Тверского ТЮЗа "Русалочка" в постановке Ларисы Олеговны Леляновой. Спектакль будут траслировать для зрителей на большом экране.

Напомним, Леляновский период для Калининского ТЮЗа можно назвать одним из самых ярких. Практически все постановки становились важными событиями в театральной жизни города. «Русалочка» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена входит в плеяду этих замечательных спектаклей.

О спектакле, который и сегодня называют культовым, до сих пор вспоминают жители города.

- Спектакль сочетает в себе великолепные актёрские работы, оригинальную сценографию и потрясающую музыку! - отмечают в ТЮЗе.

Начало в 22.00.

Билеты уже в продаже на сайте и в кассе театра!

Спектакль интересен оригинальной сценографией и потрясающей музыкой. Фото: из архива ТЮЗа

О спектакле, который и сегодня называют культовым, до сих пор вспоминают жители города. Фото: из архива ТЮЗа

ИСТОЧНИК KP.RU