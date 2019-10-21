В Твери пьяный водитель на "Форде" врезался в троллейбус
Один человек пострадал
В Твери иномарка врезалась в троллейбус Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 21 октября, в районе дома №16/7 на улице Строителей, в Твери.
Водитель автомобиля "Форд Транзит" врезался в троллейбус №7, принадлежащий ПАТП-1, который отъехал от остановки общественного транспорта.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель иномарки. У мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения.
Подробности уточняются.
В Твери иномарка врезалась в троллейбус Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU