В Тверской области домушник подобрал ключ и проник в чужую комнату
С сообщением о краже в дежурную часть Старицкого отдела полиции МО МВД России "Ржевский" обратилась 35-летняя местная жительница.
Правоохранители выяснили, что в отсутствие потерпевшей, неизвестный подобрал ключ к замку в комнате общежития, проник внутрь и похитил телевизор.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 34-летний житель Старицы. Злоумышленник свою вину признал полностью.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU