В Тверской области домушник подобрал ключ и проник в чужую комнату

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-21T12:01:54+03:00

У жительницы Тверской области из комнаты в общежитии украли телевизор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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С сообщением о краже в дежурную часть Старицкого отдела полиции МО МВД России "Ржевский" обратилась 35-летняя местная жительница.

Правоохранители выяснили, что в отсутствие потерпевшей, неизвестный подобрал ключ к замку в комнате общежития, проник внутрь и похитил телевизор.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 34-летний житель Старицы. Злоумышленник свою вину признал полностью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU