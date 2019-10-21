В Твери вандалы разрисовали памятник семье, установленный у цирка

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-21T11:43:50+03:00

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Неизвестные разрисовали памятник семье, установленный у цирка в центре Твери. Фотографию с непристойным рисунком опубликовали участники городского сообщества "Подслушано Тверь" 21 октября.

Среди горожан данный поступок вандалов вызвал бурю недовольства, многие надеются, что хулиганов все же удастся вычислить по камерам наблюдения, которые могут быть установлены на близлежащих зданиях.

А пока все активно обсуждают случившееся, памятник почистили, но к первоначальному виду еще не вернули. Теперь он выглядит так, как будто его потерли "на удачу".

Памятник почистили, но к первоначальному виду еще не вернули Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"

Напомним, скульптура, посвященная семье, автором которой стал Карен Саркисов, появилась в Твери в 2016 году. Ее установили на Тверской площади 8 июля в День семьи, любви и верности.

ИСТОЧНИК KP.RU