Невнимательная покупательница осталась без телефона в магазине в Твери

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-21T10:15:47+03:00

В Твери у женщины в магазине украли телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 39-летняя жительница областной столицы. Женщина рассказала, что днем пришла в один из местных магазинов и, совершая покупки, положила на прилавок телефон.

Невнимательностью женщины воспользовался злоумышленник и забрал аппарат. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале и составили ориентировку на подозреваемого.

Личность мужчины удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний житель Твери. В полиции он сознался в содеянном и вернул телефон.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU