2019-10-21T10:15:47+03:00
Происшествия

Невнимательная покупательница осталась без телефона в магазине в Твери

Имущество вернули владелице
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери у женщины в магазине украли телефонВ Твери у женщины в магазине украли телефонФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 39-летняя жительница областной столицы. Женщина рассказала, что днем пришла в один из местных магазинов и, совершая покупки, положила на прилавок телефон.

Невнимательностью женщины воспользовался злоумышленник и забрал аппарат. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале и составили ориентировку на подозреваемого.

Личность мужчины удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний житель Твери. В полиции он сознался в содеянном и вернул телефон.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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