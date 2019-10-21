Невнимательная покупательница осталась без телефона в магазине в Твери
В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 39-летняя жительница областной столицы. Женщина рассказала, что днем пришла в один из местных магазинов и, совершая покупки, положила на прилавок телефон.
Невнимательностью женщины воспользовался злоумышленник и забрал аппарат. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале и составили ориентировку на подозреваемого.
Личность мужчины удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний житель Твери. В полиции он сознался в содеянном и вернул телефон.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU